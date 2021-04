Calcio, Aleksander Ceferin: “Ammirevole ammettere lo sbaglio, avanti insieme” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo 48 ore di grande caos, tutto rientrato? Chissà. Sembra però che la bufera abbattutasi sul mondo del Calcio si sia placata, almeno per il momento. La sospensione del progetto “Super Lega” e le scuse di alcuni club che avevano annunciato di farne parte hanno gettato acqua sul fuoco. In questo contesto, il presidente della UEFA Alexander Ceferin ha commentato la notizia delle compagine ritiratesi dal progetto con soddisfazione, come ovvio che sia dal suo punto di vista: “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero Calcio europeo. La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo 48 ore di grande caos, tutto rientrato? Chissà. Sembra però che la bufera abbattutasi sul mondo delsi sia placata, almeno per il momento. La sospensione del progetto “Super Lega” e le scuse di alcuni club che avevano annunciato di farne parte hanno gettato acqua sul fuoco. In questo contesto, il presidente della UEFA Alexanderha commentato la notizia delle compagine ritiratesi dal progetto con soddisfazione, come ovvio che sia dal suo punto di vista: “Ieri ho detto che è ammirabiledi aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’interoeuropeo. La cosa importante adesso è andaree ricostruire l’unità di cui ...

