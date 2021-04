Cairo su Agnelli: “Ha preso le distanze dall’operazione dei fondi e vedeva in segreto Perez. Questa è malafede” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Urbano Cairo, nell’intevrista concessa al Corriere della Sera, ha parlato di Andrea Agnelli e sul suo ruolo circa l’operazione dei fondi in Lega: “Il progetto che prevedeva l’ingresso in Lega di serie A dei fondi in una media company aveva una base di 1,7-1,8 miliardi, soldi utili al bene comune, anche a superare le gravi difficoltà, un finanziamento importante per il rilancio della stessa serie A, che in questi anni ha perso competitività nei confronti di altre leghe europee. Agnelli faceva parte del comitato interno delegato a trattare con i fondi, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto necessitava di un cambio della governance stessa della Lega. Era in atto un’operazione laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre 2020, aveva ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Urbano, nell’intevrista concessa al Corriere della Sera, ha parlato di Andreae sul suo ruolo circa l’operazione deiin Lega: “Il progetto che prel’ingresso in Lega di serie A deiin una media company aveva una base di 1,7-1,8 miliardi, soldi utili al bene comune, anche a superare le gravi difficoltà, un finanziamento importante per il rilancio della stessa serie A, che in questi anni ha perso competitività nei confronti di altre leghe europee.faceva parte del comitato interno delegato a trattare con i, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto necessitava di un cambio della governance stessa della Lega. Era in atto un’operazione laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre 2020, aveva ...

