Cade dalla palestra di roccia, volo di 25 metri: vivo grazie alle piante (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un quarantatreenne di Aviano è caduto da un'altezza di 25 metri arrampicava in nella palestra di roccia 'Carlesso' a Dardago. Ha riportato traumi e fratture ma è sempre rimasto cosciente: ora è in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un quarantatreenne di Aviano è caduto da un'altezza di 25arrampicava in nelladi'Carlesso' a Dardago. Ha riportato traumi e fratture ma è sempre rimasto cosciente: ora è in ...

