Buongiorno | Mamma! | tutti i personaggi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Buogiorno,- Elena Funari, Raoul Bova e Ginevra Francesconi 2 Erasmo Genzini, dopo la parentesi Rai con Che Dio ci Aiuti, torna a Canale 5, rete che gli ha dato la popolarità con il ruolo di Diego ne L'Isola di Pietro. Lo fa con un altro titolo Lux Vide,, che ha per protagonisti principali Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che della fiction Mediaset è da sempre un baluardo: dalla storica saga di Ultimo, passando per Angeli e Fuoco Amico, fino alla più recente interpretazione di Giorgio Armani in Made in Italy, l'attore romano è un volto al quale i telespettatori del Biscione sono molto legati. Con lui in questa nuova avventura televisiva ci saranno anche Serena Autieri, che per Canale 5 ha girato L'Onore e il Rispetto, Fratelli Detective e Dov'è mia figlia, e Domenico Diele, noto alle cronache a causa ...