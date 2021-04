“Buongiorno mamma!” | stasera su Canale 5 la prima puntata della nuova serie con Raoul Bova

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Al via21 aprile, inserata, la nuovissimatv “” il family drama di5 che vede protagonista. La, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, oltre anell’inedito ruolo del padre di famiglia, vede protagonisti: Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele. “la: nel casttv insieme a ...

AmiciUfficiale : L'attesa è finalmente finita! Da stasera alle 21.20 su Canale 5 inizia la nuova fiction "Buongiorno, mamma!" con pr… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #BuongiornoMamma, il family drama che vede protagonista #RaoulBova…

Il lago di Bracciano è set esclusivo alla nuovissima serie tv "!". Un family drama che vede come protagonista un inedito Raoul Bova, nelle vesti di padre di famiglia e alle prese con quattro figli. Un intenso racconto familiare, quello della ...Mediaset ha deciso che dal 21 aprile , la soap opera turca sarà sostituita dalla fiction' con protagonista Roul Bova . Dunque, salvo cambiamenti, per ora, DayDreamer - le ali sogno ...Buongiorno Mamma, fiction con Raoul Bova: chi è Marco Valerio Bartocci, l'attore che interpreta il figlio picco Michelino? Età, nome, film ...Stasera 21 aprile dalle ore 21:25 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di "Buongiorno, mamma!", la fiction con protagonista Raoul Bova ...