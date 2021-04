Buongiorno mamma prima puntata: trama e anticipazioni 21 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buongiorno mamma prima puntata. Da mercoledì 21 aprile 2021 arriva su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGBuongiorno mamma: castRaoul Bova interpreta il professore Guido Borghi, marito di Anna Della Rosa, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Nella loro vita irrompe Agata Scalzi (Beatrice Arnera) che è alla ricerca di sua madre. Nel cast ci sono anche Stella Egitto (Maurizia, madre di Agata), Elena Funari (Francesca, prima figlia di Anna e Guido), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo, secondogenito), Ginevra Francesconi (Sole, ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021). Da mercoledì 21arriva su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova. Ecco di seguito il cast completo,sulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING: castRaoul Bova interpreta il professore Guido Borghi, marito di Anna Della Rosa, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Nella loro vita irrompe Agata Scalzi (Beatrice Arnera) che è alla ricerca di sua madre. Nel cast ci sono anche Stella Egitto (Maurizia, madre di Agata), Elena Funari (Francesca,figlia di Anna e Guido), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo, secondogenito), Ginevra Francesconi (Sole, ...

Advertising

CorriereCitta : Buongiorno mamma!, stasera in tv: attori, quante puntate sono, trailer, dove è stato girato, anticipazioni mercoled… - AntonioCodeghin : @Assy21139123 Se con quella espressione dai il buongiorno, mamma mia benedetta,allora te ce vole sta meraviglia - zazoomblog : Buongiorno mamma: chi è Elena Funari l’attrice che fa Francesca figlia di Anna e Guido? Età curiosità Instagram -… - telesimo : #BUONGIORNOMAMMA! la nuova #serietv family con #RaoulBova debutta oggi, #21aprile, su #Canale5 ??… - Emilystellaemi2 : RT @coccinella53: Mamma diceva che amare un fratello non vuol dire scegliere qualcuno da amare, ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai… -