Buongiorno | mamma | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera, 21 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda ladi, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storiafamiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l’entrata in coma. Ma cosa succederà stasera, 21 aprile 2021? Secondo lesulladiconosceremo la vita presente e passatafamiglia Borghi. La famiglia vive un momento difficile, con la protagonista Anna attualmente in coma. Man mano si capirà che la donna ha avuto un ...