Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la seconda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di Buongiorno, mamma, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni sulla trama, Guido non riuscirà a capacitarsi di dove siano finiti i soldi del fondo e si confiderà con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo spronerà ad affrontare una ferita aperta… Cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole vivrà un momento di profonda confusione: dopo essersi ubriacata ad una festa, ha baciato un ragazzo misterioso, peccato però che non si ricorderà nulla… Nella prossima puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama), Guido si renderà conto che l’amore per Anna è ancora forte e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni sulla, Guido non riuscirà a capacitarsi di dove siano finiti i soldi del fondo e si confiderà con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo spronerà ad affrontare una ferita aperta… Cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole vivrà un momento di profonda confusione: dopo essersi ubriacata ad una festa, ha baciato un ragazzo misterioso, peccato però che non si ricorderà nulla… Nelladi(stando alle anticipazioni sulla), Guido si renderà conto che l’amore per Anna è ancora forte e ...

Advertising

AmiciUfficiale : L’attesa è finalmente finita! Da stasera alle 21.20 su Canale 5 inizia la nuova fiction “Buongiorno, mamma!” con pr… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #BuongiornoMamma, il family drama che vede protagonista #RaoulBova… - zazoomblog : Buongiorno mamma: il cast (attori) completo della fiction - #Buongiorno #mamma: #(attori) - QuiMediaset_it : Siete pronti per la prima puntata di #BuongiornoMamma? Al via in prima serata su #Canale5 la nuova fiction con… - DonnaGlamour : Elena Funari: chi è l’attrice sul set con Raoul Bova in Buongiorno, mamma! -