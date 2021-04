Buongiorno Mamma | la prima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 21 aprile 2021, su Canale 5, va in onda ladi, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia. Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo). Nella famiglia Borghi è la madre, Anna, ad essere davvero speciale per i suoi cari. Ma è il padre Guido, preside del locale liceo, a occuparsi dei ragazzi: la ...