Buongiorno Mamma | dov’è stato girato?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ una cornice da sogno, quella in cui si svolge la vicenda raccontata in, la nuova serie tv di Canale 5 in onda da mercoledì 21 aprile 2021. Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta interpretano Guido ed Anna, coppia con quattro figli di cui seguiremo l’evoluzione lungo alcuni archi narrativi. Al centro, però, c’è sempre la villa dove la famiglia vive.? La serie, diretta da Giulio Manfredonia, ha scelto come location principale il lago di Bracciano: su questo specchio si affaccia la villa dentro cui vivono i protagonisti, una villa sospesa tra il bosco ed il lago, un po’ come è sospesa la famiglia Borghi. La scelta di una location così lacustre non è casuale: come spiegato dalla sceneggiatrice Elena Bucaccio, il lago ...