Buongiorno mamma, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 28 aprile

anticipazioni seconda puntata della fiction Buongiorno mamma, in onda in prima serata mercoledì 28 aprile 2021 su Canale 5:

Guido non comprende dove siano finito il denaro del fondo e ne parla ad Agata: la moglie aveva dei segreti? Miriam lo spinge nel frattempo ad affrontare un problema non da poco: cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Sole si è ubriacata a una festa durante la quale ha baciato un ragazzo di cui non si ricorda nulla; poi però scopre di aver fatto l'amore con Federico, il bello della scuola. Guido capisce che il suo amore per Anna è ancora forte. Intanto il vicequestore Vincenzo Colaprico scopre che Agata è figlia di ...

