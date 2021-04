“Buon 18esimo compleanno!” | è diventata bella come la famosa mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai”: auguri social dallavip all’unica figlia femmina, avuta dal marito altrettanto famoso. Diciotlto anni sono traguardo importante e l’attrice, 51 anni, ha deciso di festeggiare la sua ‘bambina’ con un tenero post su Instagram. Tenero e divertente perché alle due fotografie, una che ritrae la diva con la figlia da piccola e un’altra attuale di una giovane donna sempre più simile a lei, se ne aggiunge una terza che racconta uno scambio di messaggi tra madre e figlia. “Alle 5 di questa mattina, mi hai mandato un messaggio di ringraziamento per averti fatta nascere – si legge dallo screenshot – Farti nascere è stato il momento di maggior orgoglio», scrive Catherine. Per poi ironizzare: «Aspetta…. L’Oscar? No… decisamente tu”.La ...