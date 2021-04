Brunetta: legge costituzionale con risorse Pnrr (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Si deve partire dalle risorse del Pnrr per una legge costituzionale su Roma Capitale. La legge si colloca in un momento strategico. Si potranno sperimentare progetti di investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, investimenti di rete, nel centro e nelle periferie, per la gestione dei rifiuti, per la qualita’ vita, per l’ambiente, per la digitalizzazione e per i trasporti”. Cosi’ il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta nel corso del convegno ‘Una legge costituzionale per Roma Capitale’, organizzato da Forza Italia, in occasione del Natale di Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Si deve partire dalledelper unasu Roma Capitale. Lasi colloca in un momento strategico. Si potranno sperimentare progetti di investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, investimenti di rete, nel centro e nelle periferie, per la gestione dei rifiuti, per la qualita’ vita, per l’ambiente, per la digitalizzazione e per i trasporti”. Cosi’ il ministro della Pubblica amministrazione, Renatonel corso del convegno ‘Unaper Roma Capitale’, organizzato da Forza Italia, in occasione del Natale di Roma.

