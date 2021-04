Brillano i titoli del lusso su risultati Kering

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Così come era successo per la trimestrale di LVMH, iper i primi tre mesi dell’anno dispingono al rialzo ideleuropeo e confermano un inizio 2021 promettente per il comparto, soprattutto grazie alla spinta dei business asiatici delle aziende.ha archiviato il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 3,9 miliardi di euro, pari a una crescita organica del 26% anno su anno e migliore delle attese degli analisti. A livello geografico, performance molto positive per Nord America (+83%) e Asia-Pacific (+46%), mentre Europa occidentale (-34%) e Giappone (-3%) “risentono ancora fortemente dell’interruzione dei flussi turistici”. A livello di brand, Gucci ha evidenziato “un’ottima performance” crescendo del 20,2% a quota 2,17 miliardi di euro, Yves Saint ...

A Piazza Affaridel settore: Moncler +2,87%, Salvatore Ferragamo +1,73%, Brunello Cucinelli +3,05%, Tod's +1,02%....dalla Uefa e che ha finito per concentrare ricavi ein una élite di club. La Superlega avvantaggerà le squadre con brand riconoscibili nel mondo. Un aspetto sul quale le italiane non. ...Così come era successo per la trimestrale di LVMH, i risultati per i primi tre mesi dell'anno di Kering spingono al rialzo i titoli del lusso ...Il Ftse Mib fatica a recuperare dopo lo schiaffo di ieri, ma gli analisti non hanno dubbi: l'azionario è l'asset da preferire. Buone notizie per Milano.