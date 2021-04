Brescia | morta per l’asportazione chirurgica di un neo | arrestato il medico

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Arrestati une la guida spirituale di un centro olistico per una donnaperdi un neo, poi rivelatosi un melanoma metastatico (Getty Images)Un dirigentein servizio presso il reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Manerbio, nelno, Paolo Oneda, e il presidente e guida spirituale del centro olistico “Anidra” di Borzonasca, in provincia di Genova, Vincenzo Paolo Bendinelli, sono stati arrestati, in quanto indiziati di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapace, nell’ambito delle indagini sulla morte di una donna cui era stato asportato un neo, poi rivelatosi un melanoma metastatico. Un avviso di garanzia è stato notificato, dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova che hanno ...

La donna era poilo scorso 9 ottobre all'ospedale San Martino di Genova stroncata dalle metastasi provocate da un melanoma. (...) Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola... fondatore del centro olistico Anidra , paradiso terreste a Borzonasca sulle alture di Chiavari , e il medico dirigente di chirurgia generale dell'ospedale di Manerbio (), Paolo Oneda. I due ...Arrestati un medico e la guida spirituale di un centro olistico per una donna morta per l'asportazione chirurgica di un neo ...E' un atto dovuto per consentire al professionista di partecipare all'autopsia disposta la prossima settimana.