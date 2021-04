Bozza del nuovo decreto | zone gialle e spostamenti tra regioni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo ladel, che sarà in vigore dal 26 aprile, dovrebbero tornare le. Possibili anche glitracon carta verde. LadelCon il, in vigore dal 26 aprile, saranno ripristinate le. Inoltre, ai soggetti muniti delle certificazioni, saranno consentiti gliin entrata e in uscita dai territori dellee delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa. Le novità riguarderanno anche il coprifuoco, che sarà dalle 22 alle 5. La certificazione verde Nelladel ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, prima bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio - fanpage : Ultim'ora C'è la bozza del nuovo Decreto Covid. Tutte le novità a partire dal 26 Aprile. - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - GraziaAmelia : RT @ultimenotizie: Sale a quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni… - Z3r0Rules : RT @GiulioMarini2: @matteosalvinimi Ma nella bozza pervenutami c'è ancora il riferimento al ' provvedimento' del 2 Marzo 2021 ( questo scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza del

Ladecreto che il governo approverà oggi conferma le misure anticipate dal presidenteConsiglio Mario Draghi cinque giorni fa. Il percorso è segnato fino al 31 luglio. Fino ad allora è ...ROMA. Scuole superiori in presenza tra il 60 e il 100% in gialla e arancione. È quanto si legge in unadecreto legge Covid atteso in Cdm oggi. "Le isti - tuzioni scolastiche secondarie di secondo grado " si legge nel documento " adotta - no forme flessibili nell'organizzazione- l'...Roma, 21 aprile 2021 - Sembra ormai certa l'introduzione del cosiddetto "Green Pass", la certificazione verde. E' quanto prevede la bozza del dl Covid. Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato ...Alle 2 di notte di mercoledì le ribelli rimaste alzano bandiera bianca: «Ma rimaniamo convinti che l’attuale status quo del calcio europeo necessiti di un cambiamento» ...