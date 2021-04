Bonus zanzariere: agevolazioni e detrazioni fiscali per la lotta estiva a zanzare e insetti (Di mercoledì 21 aprile 2021) La lotta a zanzare, insetti e moschini che i cittadini italiani si trovano a fronteggiare nella stagione calda quest’anno potrebbe avere un alleato: il Bonus zanzariere. Poter installare zanzariere di qualità alle finestre di casa è infatti sempre una valida scelta, un’alternativa alla guerra “ciabatta alla mano” nelle ore notturne ed un modo per risolvere un piccolo ma fastidioso problema. Al contempo, però, si tratta di una soluzione che può rivelarsi costosa, e spesso procrastinata. Quest’anno il Bonus zanzariere permetterà di recuperare parte dei costi dell’acquisto dei dispositivi, nell’ottica generale dell’ ecoBonus al 50%. Bonus zanzariere: i requisiti per ottenerlo e caratteristiche ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lae moschini che i cittadini italiani si trovano a fronteggiare nella stagione calda quest’anno potrebbe avere un alleato: il. Poter installaredi qualità alle finestre di casa è infatti sempre una valida scelta, un’alternativa alla guerra “ciabatta alla mano” nelle ore notturne ed un modo per risolvere un piccolo ma fastidioso problema. Al contempo, però, si tratta di una soluzione che può rivelarsi costosa, e spesso procrastinata. Quest’anno ilpermetterà di recuperare parte dei costi dell’acquisto dei dispositivi, nell’ottica generale dell’ ecoal 50%.: i requisiti per ottenerlo e caratteristiche ...

Advertising

24Trends_Italia : 11. Mika - 5M+ 12. Green pass - 5M+ 13. Nuovo decreto - 5M+ 14. Partite Serie A oggi - 5M+ 15. Ciad - 5M+ 16. Compl… - infoiteconomia : Bonus zanzariere 50% anche per il 2021: come funziona - aboccadaverita : il bonus Zanzariere ci mancava .. ??beh visto che tra un po’ si faranno vive mi sembra giusto ?? - blogsicilia : #21aprile #economia Bonus zanzariere 2021, come funziona e quali sono i requisiti - - NinoCascione1 : @dalsenfuggito @aforista_l Ma subito il governo è corso ai ripari con il bonus 'zanzariere'. Siamo o non siamo il '… -