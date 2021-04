Bonus collaboratori sportivi, ecco chi ha ricevuto i fondi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quella dei collaboratori sportivi è stata una delle categorie che maggiormente ha sofferto a causa della pandemia. Il governo ha previsto l’erogazione dei fondi per sostenere le famiglie in difficoltà. Palestre, piscine campi da calcio e tennis chiusi per mesi, come anche gli impianti di altre specialità, hanno messo in crisi gestori e operatori del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quella deiè stata una delle categorie che maggiormente ha sofferto a causa della pandemia. Il governo ha previsto l’erogazione deiper sostenere le famiglie in difficoltà. Palestre, piscine campi da calcio e tennis chiusi per mesi, come anche gli impianti di altre specialità, hanno messo in crisi gestori e operatori del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: #Bonus #collaboratorisportivi 2021: #SporteSalute ha bonificato in un solo giorno 261 mln euro a 150 mila aventi dirit… - pietropiccinni1 : Eccallà, attenti a START - Regione Puglia - infoiteconomia : Bonus Covid dalle regioni, tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto - TheItalianTimes : #Bonus #collaboratorisportivi 2021: #SporteSalute ha bonificato in un solo giorno 261 mln euro a 150 mila aventi di… - InfoFiscale : Bonus Covid dalle regioni, tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto -