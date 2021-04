Bonus affitto, ecco le novità per le famiglie e le partite IVA (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bonus affitto: di seguito elencate tutte novità in merito ai ristori previste nel Decreto Sostegni e sul contributo a fondo perduto La norma Bonus affitto 2021 stabilisce alcuni principi che vale la pena ricordare, soprattutto in questo periodo difficile caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Che porta spesso a delle difficoltà nei pagamenti degli affitti con ritardi o L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 aprile 2021): di seguito elencate tuttein merito ai ristori previste nel Decreto Sostegni e sul contributo a fondo perduto La norma2021 stabilisce alcuni principi che vale la pena ricordare, soprattutto in questo periodo difficile caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Che porta spesso a delle difficoltà nei pagamenti degli affitti con ritardi o L'articolo proviene da Consumatore.com.

