Bongiorno: "Porterò dai pm il video di Grillo a difesa del figlio. Ridicolizza i fatti" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio dalle accuse di stupro rischia di diventare una prova a carico dell’imputato. “Lo Porterò in procura. Documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono accusati. Si dice alle vittime: state attente”, ha detto a L’Aria che tira su La 7 Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza 19enne che ha denunciato la violenza. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilin cui Beppedifende ildalle accuse di stupro rischia di diventare una prova a carico dell’imputato. “Loin procura. Documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono accusati. Si dice alle vittime: state attente”, ha detto a L’Aria che tira su La 7 Giulia, avvocato della ragazza 19enne che ha denunciato la violenza.

Ultime Notizie dalla rete : Bongiorno Porterò Beppe Grillo, la difesa della ragazza: 'Porteremo il video in Procura' ' L'uscita di Grillo mi sembra un autogol straordinario ', così l'avvocato Giulia Bongiorno a ' Fuori dal Coro '. La legale della ragazza, che ha denunciato il figlio del fondatore ...annuncia - porterò ...

Grillo, legale indagato: "Sono innocenti, Bongiorno porti pure il 'Lo porterò in Procura perché reputo che sia una prova a carico', ha detto Bongiorno. 'Io replicherò davanti al giudice - dice adesso l'avvocato Velle - Ascolterò con attenzione le argomentazioni del ...

Affaritaliani.it ' L'uscita di Grillo mi sembra un autogol straordinario ', così l'avvocato Giuliaa ' Fuori dal Coro '. La legale della ragazza, che ha denunciato il figlio del fondatore ...annuncia -...'Loin Procura perché reputo che sia una prova a carico', ha detto. 'Io replicherò davanti al giudice - dice adesso l'avvocato Velle - Ascolterò con attenzione le argomentazioni del ...