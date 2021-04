Bologna-Torino, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al Dall’Ara va in scena Bologna-Torino. Nicola si gioca la salvezza senza Sirigu, Mihajlovic pensa al riposo per Palacio Bologna-Torino è più di una partita, soprattutto in ottica granata. Mihajlovic dorme sonni tranquilli con 37 punti in tasca e una salvezza “ormai raggiunta”. Diverso il discorso per Nicola, che dopo l’ottima prova con la Roma ha bisogno di ripetersi. QUI Bologna – Mihajlovic pensa al riposo per Palacio, con Sansone largo e Barrow prima punta. Ballottaggio tra Soumaro e Antov per affiancare Danilo in difesa. De Silvestri insidia Mbaye sulla destra, mentre a centrocampo è Dominguez a chiedere minuti, ma la coppia Schouten-Svanberg sembra ormai la prescelta. QUI Torino – I granata devono rinunciare a Sirigu, ancora out per il Covid. Scelta difficile in ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al Dall’Ara va in scena. Nicola si gioca la salvezza senza Sirigu, Mihajlovic pensa al riposo per Palacioè più di una partita, soprattutto in ottica granata. Mihajlovic dorme sonni tranquilli con 37 punti in tasca e una salvezza “ormai raggiunta”. Diverso il discorso per Nicola, che dopo l’ottima prova con la Roma ha bisogno di ripetersi. QUI– Mihajlovic pensa al riposo per Palacio, con Sansone largo e Barrow prima punta. Ballottaggio tra Soumaro e Antov per affiancare Danilo in difesa. De Silvestri insidia Mbaye sulla destra, mentre a centrocampo è Dominguez a chiedere minuti, ma la coppia Schouten-Svanberg sembra ormai la prescelta. QUI– I granata devono rinunciare a Sirigu, ancora out per il Covid. Scelta difficile in ...

Advertising

Carlino_Bologna : Bologna Torino: probabili formazioni e tv - infoitsport : Sei mesi fa qualcuno invidiava il mercato delle varie Cagliari, Fiorentina e Torino, oggi la classifica dà ragione… - infoitsport : Bortolotti: “Domani test di maturità per il Bologna. Torino? Più motivato dello Spezia” - infoitsport : Bologna Torino: probabili formazioni e tv - valla_invicta : #SerieA | Partidos Miércoles (Fecha 32): - Milan vs Sassuolo 13:30 - Spezia vs Inter 15:45 - Juventus vs Parma 15:… -