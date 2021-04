Bologna-Torino 1-1: gol incredibile di Mandragora, destro al volo super (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rolando Mandragora ha illuminato la serata emiliana da cornice a Bologna-Torino, con un gol straordinario al 59?. Il centrocampista italiano ha superato Lukasz Skorupski con un destro al volo sensazionale, che ha concluso il suo viaggio aereo esattamente all’incrocio dei pali; conclusione super sugli sviluppi di un calcio d’angolo e 1-1. Vanificata la rete di Musa Barrow nel primo tempo, prodezza magnifica e lodevole di Mandragora. Di seguito il VIDEO del gol granata, valso il pareggio nel corso della trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. GOL Mandragora SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rolandoha illuminato la serata emiliana da cornice a, con un gol straordinario al 59?. Il centrocampista italiano haato Lukasz Skorupski con unalsensazionale, che ha concluso il suo viaggio aereo esattamente all’incrocio dei pali; conclusionesugli sviluppi di un calcio d’angolo e 1-1. Vanificata la rete di Musa Barrow nel primo tempo, prodezza magnifica e lodevole di. Di seguito ildel gol granata, valso il pareggio nel corso della trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. GOLSportFace.

