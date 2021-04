Bologna Torino 0-0 LIVE: Rodriguez pericoloso su punizione, infortunio per Dominguez (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Torino si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Torino 0-0 MOVIOLA 3? punizione di Rodriguez – Calcio di punizione da parte dell’esterno mancino: palla alta. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Bologna Torino 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 3?di– Calcio dida parte dell’esterno mancino: palla alta. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks;, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - repubblica : Diretta Bologna-Torino 0-0 - RafiathRashid1 : Juventus vs Parma AC Milan vs Sassuolo Bologna vs Torino Crotone vs Sampdoria Genoa vs Benevento Watch Here ?… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Bologna-Torino 0-0 in diretta su -