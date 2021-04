Bologna, parla la mamma del ragazzo che ha avvelenato lei ed il marito: “Mi diceva di morire” (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Pomeriggio 5 vengono riportate le testuali parole della donna che è stata avvelenata dal figlio, giovedì sera. “Mi diceva ‘Muori, tra un po’ il veleno farà effetto”, racconta Monica Marchioni, 56 anni. Poi continua nel suo racconto e di come il sapore salato della pasta l’abbia tratta in salvo: “La pasta sembrava subito salata, poi ho sentito il sapore di ammoniaca e non l’ho più mangiata”. Poi aggiunge: “sono andata da Loreno e lui era allungato sul letto, ho iniziato a chiamare aiuto. A quel punto è arrivato mio figlio, ha cercato di tapparmi la bocca e mi sono accorta che aveva i guanti in lattice. Per farmi star zitta mi tirava calci e pugni, nel frattempo sono arrivati i vicini e lui era arrabbiato perché avevano sentito le mie urla”. È questo lo sconvolgente racconto della donna. Una storia ai limiti della follia cui ancora ora non si riescono a dare ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Pomeriggio 5 vengono riportate le testuali parole della donna che è stata avvelenata dal figlio, giovedì sera. “Mi‘Muori, tra un po’ il veleno farà effetto”, racconta Monica Marchioni, 56 anni. Poi continua nel suo racconto e di come il sapore salato della pasta l’abbia tratta in salvo: “La pasta sembrava subito salata, poi ho sentito il sapore di ammoniaca e non l’ho più mangiata”. Poi aggiunge: “sono andata da Loreno e lui era allungato sul letto, ho iniziato a chiamare aiuto. A quel punto è arrivato mio figlio, ha cercato di tapparmi la bocca e mi sono accorta che aveva i guanti in lattice. Per farmi star zitta mi tirava calci e pugni, nel frattempo sono arrivati i vicini e lui era arrabbiato perché avevano sentito le mie urla”. È questo lo sconvolgente racconto della donna. Una storia ai limiti della follia cui ancora ora non si riescono a dare ...

Advertising

AlbertoBagnai : Si parla di questo: - vincycz74 : @pistoligno_gol Infatti il problema sono i compensi alti di gente come guardiola che parla di popolo con uno stipen… - bx1ale_cia : @AlbertHofman72 @GrandineSole @AnaFloraCastro1 per precisazione, segreto NATO..sono tutti segreti nato, soprattutto… - dino_andreani : @eImudo Questo al Bologna c'ha messo sei mesi a capire che Baggio doveva esser titolare fisso e ancora parla di calcio? - DaniMattioliGS : RT @GrandeSlam: ?? ALESSANDRO VAGLIO SI RACCONTA AL NOSTRO SITO IN UN'INTERVISTA ESCLUSIVA L’ex seconda base della nazionale italiana e dell… -