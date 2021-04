Bologna, i renziani del Pd pronti a sostenere Conti di Italia Viva (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bologna di nuovo laboratorio della sinistra. Le primarie per il candidato sindaco – previste per il 6 giugno -come una sorta di antipasto del congresso del Pd, proprio nella città simbolo. Succede che la candidatura della renziana Isabella Conti, una vita tra i dem prima di seguire Matteo nella scissione, sta terremotando il partito. Con i renziani rimasti dentro sempre più tentati dal sostegno alla giovane sindaca di San Lazzaro. Con un obiettivo chiaro: se a Bologna dovesse vincere la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021)di nuovo laboratorio della sinistra. Le primarie per il candidato sindaco – previste per il 6 giugno -come una sorta di antipasto del congresso del Pd, proprio nella città simbolo. Succede che la candidatura della renziana Isabella, una vita tra i dem prima di seguire Matteo nella scissione, sta terremotando il partito. Con irimasti dentro sempre più tentati dal sostegno alla giovane sindaca di San Lazzaro. Con un obiettivo chiaro: se adovesse vincere la …nua L'articolo proviene da il manifesto.

