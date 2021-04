Bollettino del 21 aprile | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

Advertising

DPCgov : ?? Domenica #18aprile ???? #allertaGIALLA in sette regioni ? L’allerta meteo-idro #protezionecivile ti avvisa che potr… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 - Oltreilfatto : Covid 19, Puglia: il bollettino del 21 aprile 2021 - assisinews : I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Covid: ildell11 aprile Coprifuoco, Regioni: spostiamolo alle 23 Zona gialla: chi può ... Oltre alla riapertura di bar e ristoranti all'aperto, sulla base della bozzanuovo decreto legge ...PESCARA - Prosegue il calo dei contagi Covid - 19 in Abruzzo. Ilgiornaliero ha evidenziato altri 163 casi su 4.859 tamponi molecolari, con una percentuale di positività3,3%, in calo rispetto a ieri (5,5%). Ancora importante il calo dei ricoveri e ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.026 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 109 dopo test antigenico), pari al 5,1% di 20.188 tamponi eseguiti, di cui ...Attualmente in Puglia ci sono 49.353 persone positive, di cui 2.132 ricoverate. E' il dato aggiornato al 21 aprile, giornata nella quale sono stati registrati 12.937 test per l'infezione da Covid-19 c ...