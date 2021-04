Bollettino Coronavirus di Mercoledì 21 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 3,95% (Di mercoledì 21 aprile 2021) In data 21 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,31%) con 3.904.899 contagiati totali, 3.311.267 dimissioni/guarigioni (+20.552) e 117.997 deceduti (+364); 475.635 infezioni in corso (-7.080). Ricoverati con sintomi -471 (22.784); terapie intensive -75 (3.076) con 155 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 350.034 tamponi totali (ieri 294.045) di cui 188.413 molecolari (ieri 149.607) e 161.621 test rapidi (ieri 144.438) con 102.679 casi testati (ieri 94.970); 13.844 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,95% (ieri 4,10% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,48% (ieri 12,71% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.095; Campania 1.881; Sicilia 1.288; Lazio 1.161; Puglia 1.141; Veneto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,31%) con 3.904.899 contagiati totali, 3.311.267 dimissioni/guarigioni (+20.552) e 117.997 deceduti (+364); 475.635 infezioni in corso (-7.080). Ricoverati con sintomi -471 (22.784); terapie intensive -75 (3.076) con 155 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 350.034totali (ieri 294.045) di cui 188.413 molecolari (ieri 149.607) e 161.621 test rapidi (ieri 144.438) con 102.679 casi testati (ieri 94.970); 13.844(target 4.311);totali 3,95% (ieri 4,10% – target 2%);/casi testati 13,48% (ieri 12,71% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.095; Campania 1.881; Sicilia 1.288; Lazio 1.161; Puglia 1.141; Veneto ...

