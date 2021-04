Black Lives Matter | PlayStation commenta la condanna all' assassino di George Floyd

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il processo per la morte dia Minneapolis si è finalmente concluso con il verdetto che hato l'ex poliziotto Derek Chauvin. Ricorderete l'omicidio dinel maggio del 2020, quando l'ormai ex agente Chauvin soffocò fino alla morte l'afro-americano. In seguito all'incredibile episodio di violenza, scoppiò la protesta del movimento, che fu appoggiato anche dalle più importanti realtà del settore dei videogiochi.è stata tra le compagnie apertamente schierate con il movimento e, ora, attraverso Twitter è arrivato il commento alladell'. Leggi altro...

Proprio grazie a quelle immagini video le proteste del movimentomatter sollevarono la società americana per chiedere giustizia e protestare contro decenni di soprusi e di razzismo ...In quella che a Washington è stata chiamata piazzaMatter, recintata e sorvegliata per timore di disordini, la gente in attesa si è coperta la faccia ed ha pianto. 'Non possiamo fermarci ...In seguito all'incredibile episodio di violenza, scoppiò la protesta del movimento Black Lives Matter, che fu appoggiato anche dalle più importanti realtà del settore dei videogiochi. PlayStation è ...Derek Chauvin è stato condannato dalla giustizia americana per aver ucciso George Floyd, il 25 maggio dell’anno scorso ...