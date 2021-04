Biografie sotto inquisizione 1 | Albert Einstein | la moglie umiliata e la relatività

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un giorno Jonathan Franzen, uno scrittore così grande da farsi perdonare le sciocchezze che capita a tutti, grandi e piccoli, di dire, ha sostenuto che gli è oramai difficile ammirare le opere di Caravaggio da quando ha saputo che il grande artista era in vita un poco di buono, un assassino addirittura. Chissà se Franzen avrà dei problemi con l’accettazione della teoria delladopo aver letto i capitoli oscuri nella vita di un uomo di genio - anzi dell’uomo di genio per antonomasia - che fanno da sfondo al libro di R.J Gadney , appena tradotto in Italia da Salani con il titolo “Al telefono con”. Il grande e inarrivabile genio, per esempio, per farsi lasciare dalla primagià tradita e scartata per mettersi con un’altra, le impose un accordo-farsa dove si stabiliva: “rinuncerai ad avere rapporti personali con ...