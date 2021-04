Bielorussia: Putin domani vede Lukashenko, 'piano contro di lui è troppo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mosca, 21 apr. (Adnkronos) - Aleksandr Lukashenko domani vola a Mosca per un incontro con Vladimir Putin che oggi, nel suo discorso sullo stato della Federazione russa, di fronte all'Assemblea nazionale, ha denunciato il (presunto, ndr) piano di golpe a Minsk e per l'uccisione del Presidente. Putin e Lukashenko discuteranno "dell'ulteriore sviluppo dell'alleanza e partnership strategica e delle cooperazione in seno all'Unione dei due stati", spiega il Cremlino. "Si può pensare quello che si vuole delle politiche di Lukashenko, ma organizzare un golpe contro un governo e pianificare l'assassinio di un capo di stato è troppo", ha detto questa mattina Putin, lasciando aperta la possibilità che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mosca, 21 apr. (Adnkronos) - Aleksandrvola a Mosca per un incon Vladimirche oggi, nel suo discorso sullo stato della Federazione russa, di fronte all'Assemblea nazionale, ha denunciato il (presunto, ndr)di golpe a Minsk e per l'uccisione del Presidente.discuteranno "dell'ulteriore sviluppo dell'alleanza e partnership strategica e delle cooperazione in seno all'Unione dei due stati", spiega il Cremlino. "Si può pensare quello che si vuole delle politiche di, ma organizzare un golpeun governo e pianificare l'assassinio di un capo di stato è", ha detto questa mattina, lasciando aperta la possibilità che il ...

