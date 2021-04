Berrettini-Cecchinato oggi | ATP Belgrado | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 21 aprile 2021), mercoledì 21 aprile, Marcoe Matteosi affronteranno nel match del secondo turno del torneo ATP di(Serbia). La sfida, prevista come in terzo incontro sul Centrale il cuiprenderà il via dalle ore 12.00, sarà particolare per entrambi. Il romano, n.10 del mondo, viene dal brutto ko di Montecarlo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Una brutta prestazione per Matteo che nel confronto con l’iberico ha messo in evidenza tutte le sue difficoltà dal punto di vista fisico. Fermo a causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali, infatti,ha ripreso il proprio percorso nella competizione del Principato ed è chiaro che la sua primaria necessità sia quella di fare partite. Pertanto, il match contro il 28enne ...

CENTER COURT ore 12 (Q) Rinderknech vs (8) Kecmanovic non prima delle ore 14.30 (1) Djokovic vs Soonwoo Kwon a seguirevs (2)non prima delle ore 19 (5) Krajinovic vs (WC) ...Travaglia 7 - 5 5 - 7 6 - 3 Milojevic vs Coria 6 - 4 6 - 0b. Troicki 6 - 1 6 - 4 (2)byeOggi, mercoledì 21 aprile, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini si affronteranno nel match del secondo turno del torneo ATP di Belgrado (Serbia). La sfida, prevista come in terzo incontro sul Centrale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Cecchinato Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato, valido ...