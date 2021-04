Berrettini - Cecchinato | è tempo di derby a Belgrado

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Marco Cecchinato affronta Matteo Berrettini: un derby significativo, in palio i quarti di finale a… - Bet_Sports_Now : M.Cecchinato vs M.Berrettini Pick : Cecchinato, Marco To Win. Tennis. ATP 250. Belgrade, Serbia. Singles - GT_Picks_ : 4/21 ?? ?? Auger-Aliassime (-120) ?? Bublik (-110) ?? Cecchinato/Berrettini o22 (-125) - zazoomblog : Berrettini-Cecchinato oggi ATP Belgrado: orario tv programma streaming - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado: - Peri_gwen : RT @GscPronos: ???? | #BELGRADEATP ?? CECCHINATO - BERRETTINI ? CECCHINATO • 2.49 (0.5%) ??•?? = SOUTIEN ?? #TEAMPARIEUR -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Cecchinato

Questa la programmazione: mercoledì 21 aprile - LIVE (alle ore 16 circa):c.giovedì 22 aprile - differita alle ore 01.00 ed alle ore 03.00 venerdì 23 aprile - differita alle ...CENTER COURT ore 12 (Q) Rinderknech vs (8) Kecmanovic non prima delle ore 14.30 (1) Djokovic vs Soonwoo Kwon a seguirevs (2)non prima delle ore 19 (5) Krajinovic vs (WC) ...Sarà un derby significativo quello tra Marco Cecchinato e Matteo Berrettini sulla terra rossa di Belgrado (Serbia). Nella sfida che mette in palio i quarti di finale del torneo ATP in territorio balca ...Oggi, mercoledì 21 aprile, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini si affronteranno nel match del secondo turno del torneo ATP di Belgrado (Serbia). La sfida, prevista come in terzo incontro sul Centrale ...