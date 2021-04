BEOK! | disponibile la app che aiuta le persone con obesità

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Si può scaricare su tutti gli smartphone e i tablet “BEOK! – Path to fight obesity”, l’applicazione digitale creata con l’obiettivo di aiutare in modo continuativo le persone con obesità a migliorare il proprio stile di vita. La app fornisce una guida e un supporto continuo, tramite attività specifiche, per migliorare lo stile di vita e raggiungere così un miglior benessere.