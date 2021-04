BENTORNATO SCIOCOLA’! ECCO LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2021 torna l’evento più dolce e atteso dell’anno SGP Grandi Eventi è pronta ad annunciare le date della manifestazione più golosa d’Italia, “Sciocola’-del” che torna per lanel centro storico di Modena dal 29 Ottobre al 1° Novembre. Siamo fiduciosi chel’andamento della pandemia consentirà, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale che si svilupperà nelle prossime settimane, la ripresa di manifestazioni in presenza che sono un fattore di comunità, un nostro modo di essere, di vivere, non rinviabile indefinitamente. Piazza Grande, Via Emilia Centro e Corso Duomo saranno protagoniste dell’evento più dolce dell’anno, amato da grandi e piccini, un grandedi richiamo per tutti gli appassionati del ...