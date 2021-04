Belotti: «Abbiamo sentito ma non sappiamo cosa ci sia stato veramente» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il capitano del Torino Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Bologna. Le sue parole Il capitano del Torino Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Bologna commentando il progetto della Super League. CONCENTRATI – «Abbiamo sentito ma non sappiamo cosa ci sia stato veramente. Da fuori ci ha dato le sensazione che abbia scombussolato tutto. Non ci riguardava e siamo rimasti concentrati sul campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il capitano del Torino Andreaha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Bologna. Le sue parole Il capitano del Torino Andreaha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Bologna commentando il progetto della Super League. CONCENTRATI – «ma nonci sia. Da fuori ci ha dato le sensazione che abbia scombussolato tutto. Non ci riguardava e siamo rimasti concentrati sul campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

