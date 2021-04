Belen Rodriguez, una bomba sexy: in costume mostra il suo lato b da urlo. FOTO (Di giovedì 22 aprile 2021) Belen Rodriguez torna a far parlare di sé per alcuni scatti molto sensuali. La bella argentina ha condiviso alcune Instagram Stories che hanno mandato in tilt i fan. La showgirl è stata ospite del celebre chef italiano Luigi Frassanito, il quale ha realizzato alcuni piatti speciali per lei ed il fidanzato, Antonino Spinalbese. Belen sembra davvero aver apprezzato le creazioni culinarie dello chef, tanto da ringraziarlo pubblicamente: Grazie per la tua cucina e per l’amore che ci metti e per il tuo modo di fare. La showgirl, in dolce attesa, si sta rilassando con il suo nuovo amore. Tuttavia, sono altre le FOTO che hanno scaldato l’animo dei follower. Belen: tra luci ed ombre è bellissima A scattare la FOTO all’amata è stato proprio Antonino Spinalbese; il ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021)torna a far parlare di sé per alcuni scatti molto sensuali. La bella argentina ha condiviso alcune Instagram Stories che hanno mandato in tilt i fan. La showgirl è stata ospite del celebre chef italiano Luigi Frassanito, il quale ha realizzato alcuni piatti speciali per lei ed il fidanzato, Antonino Spinalbese.sembra davvero aver apprezzato le creazioni culinarie dello chef, tanto da ringraziarlo pubblicamente: Grazie per la tua cucina e per l’amore che ci metti e per il tuo modo di fare. La showgirl, in dolce attesa, si sta rilassando con il suo nuovo amore. Tuttavia, sono altre leche hanno scaldato l’animo dei follower.: tra luci ed ombre è bellissima A scattare laall’amata è stato proprio Antonino Spinalbese; il ...

