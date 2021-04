Belen Rodriguez | settimo mese | mostra l’ecografia di Luna Marie

(Di mercoledì 21 aprile 2021)conta i giorni che la separano dalla nascita die condividedeldi gravidanzaè entrata aldi gravidanza e in queste ore ha condiviso la foto deldella bimba che cresce dentro la sua pancia e che ha raggiunto la dimensione “di una zucca”, come scrive la showgirl argentina nella didascalia dell’immagine pubblicata sulle storie Instagram del suo account: “Siamo alla zucca”, scrive la bellissima e innamoratissimasta vivendo l’emozione della gravidanza accanto al suo Antonino Spinalbese, con il quale sta da quasi un anno. Un amore sbocciato in estate e ...

Belen Rodriguez conta i giorni che la separano dalla nascita di Luna Marie e condivide l'ecografia del settimo mese di gravidanza ...