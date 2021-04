Belen e il dolce messaggio per la figlia Luna Marie postato sui social | le sue parole

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Continua la vacanza die Antonino Spinalbese. Moltissimi sono infatti i post pubblicati su Instagram dalla showgirl argentina e dal suo compagno direttamente dalla loro vacanza alle Maldive. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei più romantici:, infatti, ha dedicato dolcialla loro prima: il post Instagram per la“Chiudo gli occhi e immagino il tuo viso“, scrivesu Ig. Nella foto scattata in bianco e nero, come molte altre sul suo profilo in questo ultimo periodo, lei è lontana seduta sulla sabbia della Maldive, con la schiena appoggiata a una palma. Ha gli occhi chiusi, per rafforzare ancora di più quello che racconta nel suo post. Il ...