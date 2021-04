Beautiful anticipazioni | Liam si riavvicina a Steffy | lei confesserà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 22 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap americana in onda su Canale 5. Tante storie che si intrecciano in queste ultime puntate di: abbiamo una nuova guerra che vede Brooke e Quinn una contro l’altra. E non solo…Perchè negli ultimi episodi abbiamo visto come Thomas abbia capito chi sia la sua vera alleata : se vuole far fuori la Logan, deve puntare su Quinn che da anni ormai, ha il dente avvelenato. Katie aveva consigliato a Wyatt dirsi a Flo, di darle una seconda possibilità e mai si sarebbe immaginata di trovarsi in ospedale con Sally, ad attendere le analisi e i risultati dei test che ha fatto, credendo di stare poco bene… Katie suggerisce a Sally di dire ...