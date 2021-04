Beautiful | anticipazioni 25 aprile-1 maggio | Sally ha una malattia terminale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In, le prossime puntate saranno incentrate suSpectra e sul suo stato di salute. Alla giovane verrà diagnosticata unaincurabile, una notizia che la getterà nello sconforto. A starle accanto Katie Logan. Ma vediamo nello specifico ciò che vedremo su Canale 5 dal 25al 1°ha unaincurabile Ledisvelano che Katie si offrirà di accompagnarein ospedale dove la dottoressa Escobar avrà i risultati degli esami a cui è stata sottoposta. Per la Spectra non ci saranno buone notizie, visto che le verrà diagnosticata una. Intanto ...

: Thomas in cerca di alleanze per sconfiggere Brooke Hope è stata irretita , il machiavellico Thomas è riuscita a farla cadere nella sua trappola , ha giocato d'astuzia, ha ...Rileggi le ultimedi. - Advertisement -Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno Mercoledì 21 Aprile 2021. Sally e Katie si ritrovano a parlare ...Nella nuova puntata di Beautiful Thomas stringerà un'alleanza del tutto inaspettata con Quinn per far fuori definitivamente Brooke.