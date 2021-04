Bayern Monaco, Lewandowski torna al lavoro col gruppo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo ha annunciato proprio il suo club, il Bayern Monaco, tramite una nota sul sito internet ufficiale. Un mese dopo l’infortunio al ginocchio destro, l’attaccante polacco torna al lavoro con i compagni e, come si apprende dalla nota, potrebbe essere a disposizione del mister già nella partita di sabato contro il Mainz, prima possibilità di aggiudicarsi matematicamente il titolo. Il club bavarese ha infatti 10 punti di vantaggio sul secondo posto del Lipsia, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Robertto ad allenarsi in. Lo ha annunciato proprio il suo club, il, tramite una nota sul sito internet ufficiale. Un mese dopo l’infortunio al ginocchio destro, l’attaccante polaccoalcon i compagni e, come si apprende dalla nota, potrebbe essere a disposizione del mister già nella partita di sabato contro il Mainz, prima possibilità di aggiudicarsi matematicamente il titolo. Il club bavarese ha infatti 10 punti di vantaggio sul secondo posto del Lipsia, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - angelomangiante : Rudi Völler, direttore Bayer Leverkusen, sul progetto #SuperLega: «È un crimine contro il calcio. Per un club i c… - SkySport : ULTIM'ORA BAYERN MONACO RUMMENIGGE: 'SUPERLEGA, NOI NON COINVOLTI NELLA CREAZIONE Giusta la riforma della Champions… - _ilovedelpo : RT @sportface2016: #calcio #Bayern Monaco, Robert #Lewandowski torna ad allenarsi in gruppo - sportface2016 : #calcio #Bayern Monaco, Robert #Lewandowski torna ad allenarsi in gruppo -