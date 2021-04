Bassetti ha giudicato assurda la richiesta da parte di alcune persone di poter scegliere il vaccino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti giudicato

TPI

...sicuro ed efficace dai vertici dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), un'altra ... un uomo di 71 anni ha ricevuto questo trattamento dall'equipe guidata dal professor Matteo. ...MATTEO: 'SI' A UNA DOSE PER CHI GIA' CONTAGIATO' Matteohapositiva l'ipotesi di utilizzare una sola dose di vaccino per chi ha avuto già il Covid - 19, mossa che ...L’Iss: la regione è ancora a «rischio alto», ma gli ospedalizzati sono in calo Bassetti: «Ogni Asl sta già curando la pandemia con i monoclonali» ...