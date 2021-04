Bassetti: «Assurdo che la gente scelga il “suo” vaccino. Non parliamo di un paio di scarpe» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sì alle riaperture graduali per avviarsi a tornare alla normalità. “Le interpreto – dice Matteo Bassetti – come un segno di fiducia nei confronti dei cittadini. Ma anche un modo per dire attenzione. Con questo virus continueremo a farci i conti ancora per molto tempo. Anche se con numeri diversi. Quindi è il caso di tornare a una normalità controllata, in sicurezza, con un percorso a step“. Così il primario di Malattie infettive al San Martino di Genova dai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus. Bassetti: “Bene il ritorno alle zone gialle” Da sempre contrario alla politica del terrorismo sulla pandemia, Bassetti si discosta dai colleghi che continuano a frenare sull’ammorbidimento delle regole. E giudica positiva la scelta del governo di riaprire alcune attività dal prossimo 26 aprile. “Io francamente, a differenza di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sì alle riaperture graduali per avviarsi a tornare alla normalità. “Le interpreto – dice Matteo– come un segno di fiducia nei confronti dei cittadini. Ma anche un modo per dire attenzione. Con questo virus continueremo a farci i conti ancora per molto tempo. Anche se con numeri diversi. Quindi è il caso di tornare a una normalità controllata, in sicurezza, con un percorso a step“. Così il primario di Malattie infettive al San Martino di Genova dai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus.: “Bene il ritorno alle zone gialle” Da sempre contrario alla politica del terrorismo sulla pandemia,si discosta dai colleghi che continuano a frenare sull’ammorbidimento delle regole. E giudica positiva la scelta del governo di riaprire alcune attività dal prossimo 26 aprile. “Io francamente, a differenza di ...

