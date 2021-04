Basket | stop Brindisi | la Lega posticipa ultima giornata della regular season al 10 maggio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In seguito alla sospensione dell’attività dell’Happy Casaper le troppe positività al Covid-19 rilevate all’interno del gruppo squadra, imposta dall’ATS locale, i clubSerie A si sono riuniti per parlaresituazione del calendario per quanto riguarda la parte finale. Tra le decisioni prese, c’è quella dire l’a lunedì 10(inizialmente in programma domenica 2), mentre i quarti di finale dei play off si svolgeranno giovedì 13(invece di sabato 8). In questo modo l’Happy Casaha la possibilità di recuperare le partite perse: tra queste Happy Casa ...

Advertising

sportface2016 : #Basket , stop #HappyCasaBrindisi : #Lega posticipa ultima giornata della regular season al 10 maggio - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Basket, stop dell'Asl di Brindisi all'Happy Casa: 10 sono positivi - RaiSport : ?? #Brindisi: dieci positività al #Covid, arriva lo stop dalla #Asl #HappyCasa costretta a saltare la trasferta di… - LaGazzettaWeb : Basket, stop dell'Asl di Brindisi all'Happy Casa: 10 sono positivi - sportface2016 : #Basket, #Brindisi: 10 casi di positività al #Covid19 tra giocatori e staff: Asl impone stop di 10 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Basket stop

BrindisiReport

... all'inizio di questa stagione Filippo Tosti è tornato in Umbria approdando alAssisi di coach Felicetti, dove ha svolto la preparazione in vista del campionato di serie D. Poi loforzato ......corsa e si appresta al recupero del match con l'AquilaTrento, rinviata lo scorso 14 marzo a causa delle positività nel gruppo squadra che hanno costretto gli isolani a due settimana di. ...Questo sabato è andato in scena l’incontro tra le tiburtine e le Frecce Romane, che ha visto trionfare la squadra di casa con il punteggio finale di 58-47. Un match gestito bene dalle ragazze di miste ...GIULIANOVA – Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, sabato scorso in trasferta contro la UBP Padova, per la Globo Giulianova mercoledì si profila un’altra partita decisiva per le sorti della s ...