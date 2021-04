Basket | Nba | Atlanta vince anche senza Gallinari

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Gli Hawks (32-26), ancoraDaniloalle prese con un infortunio al piede destro, battono i Magic (18-40), 112-96. Trae Young segna 25 punti, a cui si aggiungono i 22 del miglior Lou Williams della stagione da quanto è tornato ade gli Hawks così riescono ad allungare nel quarto periodo, garantendosi così il quinto successo nelle ultime sei gare e la permanenza virtuale al quarto posto a Est. Dall'altra parte invece Orlando prova ad approfittare del terzo quarto appannato a livello offensivo degli Hawks, piazzando un parziale di 24-15 e cercando invano di riavvicinarsi ai padroni di casa,però riuscire ad andare oltre i 17 punti a testa di Cole Anthony e Wendell Carter Jr., che tira 6/8 dal campo e aggiunge 9 rimbalzi. Per la squadra della Florida è la nona ...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Gli Hawks (32-26), ancora senza Danilo Gallinari alle prese con un infortunio al piede destro, battono i Magic (18-40), 112-96. Trae Young segna 25 punti, a cui si aggiungo ...
I Nets, senza gli infortunati Harden e Durant, passano a New Orleans grazie a un Irving da 32 punti (15 nell'ultimo quarto) e sono in scia ai Sixers ...