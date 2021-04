Barcellona | Piqué contro la Superlega | “Il calcio appartiene ai tifosi | oggi più che mai”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gerardcontinua a scagliarsichi ha voluto lae su Twitter manda un altro messaggio di sfida ai potenti delche hanno voluto dar vita al progetto, poi naufragato. Il suo ultimo post recita “Ilaipiù che mai”. Il, va detto, non ha mai comunicato di essersi tirato indietro, ma solo che la decisione doveva essere votata dai soci. SportFace.

In Spagna, infatti, Atletico esono sempre più dubbiose e il vincolante voto dei soci blaugrana fa pensare a un dietrofront anche in Catalogna . Lì dove si è espresso in maniera chiara ..., 34 anni, è tra i giocatori simbolo del, uno dei club partecipanti al progetto della Superlega.