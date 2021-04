Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento (Di mercoledì 21 aprile 2021) Glu Uffici Scolastici Regionali pubblicano in queste settimane l’Avviso per la selezione di docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione con Esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Glu Uffici Scolastici Regionali pubblicano in queste settimane l’Avviso per ladia tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione conai sensi dell’art. 1, comma 65,n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022. L'articolo .

