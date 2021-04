Balzo in avanti della fiducia delle imprese europee, il commento di Gentiloni (Di mercoledì 21 aprile 2021) BRUXELLES – “Balzo in avanti della fiducia delle imprese europee nel primo trimestre. Italia in testa. Preoccupa il divario tra le difficoltà nelle fasce giovanili e a basso reddito e il cumulo di risparmi nei redditi medio alti con età avanzata”. E’ quanto afferma, sul suo profilo Twitter, l’ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni (foto), oggi Commissario europeo per l’economia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) BRUXELLES – “innel primo trimestre. Italia in testa. Preoccupa il divario tra le difficoltà nelle fasce giovanili e a basso reddito e il cumulo di risparmi nei redditi medio alti con età avanzata”. E’ quanto afferma, sul suo profilo Twitter, l’ex presidente del consiglio Paolo(foto), oggi Commissario europeo per l’economia. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

PaoloGentiloni : Balzo in avanti della fiducia delle imprese europee nel primo trimestre. Italia in testa. Preoccupa il divario tra… - MacchiaIl : @WWFitalia Io credo che se vogliamo fare un balzo in avanti nella nostra evoluzione sarebbe anche l’ora di smetterl… - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport: 'Vlahovic e Caceres in gol Fiorentina, balzo in avanti' - zazoomblog : Sondaggio TgLa7 Enrico Mentana: Giorgia Meloni tocca il suo massimo. FdI altro balzo in avanti: le ultime cifre -… - Frasix : RT @PaoloGentiloni: Balzo in avanti della fiducia delle imprese europee nel primo trimestre. Italia in testa. Preoccupa il divario tra le d… -