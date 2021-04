B. Grillo nel video non ha difeso il figlio, ha offeso tutte le donne (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì 19 aprile, Beppe Grillo ha pubblicato un video per difendere il figlio Ciro, 20 anni, indagato insieme ad altre tre persone dalla procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta in vacanza. I fatti sarebbero avvenuti a Porto Cervo, in Sardegna, nell’estate del 2019. La procura dovrà decidere a breve se chiedere l’archiviazione del caso o il rinvio a giudizio per i quattro indagati, nel video Beppe Grillo va all’attacco: “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi… Io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì 19 aprile, Beppeha pubblicato unper difendere ilCiro, 20 anni, indagato insieme ad altre tre persone dalla procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta in vacanza. I fatti sarebbero avvenuti a Porto Cervo, in Sardegna, nell’estate del 2019. La procura dovrà decidere a breve se chiedere l’archiviazione del caso o il rinvio a giudizio per i quattro indagati, nelBeppeva all’attacco: “Mioè su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi… Io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel ...

gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - NicolaPorro : Nessuno lo ha notato, ma nel video di #Grillo c'è uno strano particolare a cui bisogna fare molta attenzione ?? - DantiNicola : Ci sono due aspetti che fanno accapponare la pelle, per lo meno a me personalmente, nel video di Beppe Grillo. E qu… - fracappa : RT @Ste_Mazzu: Nel M5S il comportamento di Grillo è stato stigmatizzato dai più, in Italia Viva sulle frequentazioni mercenarie di Renzi co… - Uba_Alb16 : RT @Internazionale: Nel suo video Beppe Grillo è riuscito a mettere insieme tutti i pregiudizi che hanno a che fare con la violenza di gene… -