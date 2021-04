Advertising

Carlino_Imola : Autocisterna sbanda e si ribalta nel canale - anteprima24 : ** Autocisterna si ribalta, ferite due persone: chiuso il raccordo #Avellino-Salerno ** - agro24tw : Autocisterna di ossigeno liquido si ribalta. Chiusa al traffico la Avellino-Salerno - ottopagine : Autocisterna carica d'ossigeno si ribalta: Caos sul Raccordo #Avellino - occhio_notizie : Si ribalta un'autocisterna, pauroso #incidente tra #Salerno e #Avellino: -

Ultime Notizie dalla rete : Autocisterna ribalta

il Resto del Carlino

GALLES - Mercoledì pomeriggio, a Carmarthenshire, nel Galles, il latte scorreva a fiumi. O meglio: in un unico fiume. Quello che costeggia la A482, strada dove una cisterna che trasportava ettolitri ...Bolzaneto, auto sie precipita in una scarpata 10 dicembre 2020Gpl fuori strada, intervengono i vigili del fuoco 26 gennaio 2021 Attimi di paura martedì sera a Gattorna dopo che un'auto è uscita di ...Paura in via Correcchio, sversato nel fosso parte dell’acido trasportato. Illeso il conducente, ma traffico interrotto per recuperare il mezzo Spettacolare incidente stradale ieri pomeriggio sulla ...Intorno alle ore 07'00 di oggi 22 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, nel tratto che va da Serino verso Atripalda al Km. 26,600, per u ...